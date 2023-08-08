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Семейным парам могут начать компенсировать треть от аренды жилья

Ян Брацкий
02:34 08.08.2023
По мнению инициаторов, данная мера поддержки положительно скажется на рождаемости и поможет семьям скорее накопить на собственное жилье.
Семейным парам могут начать компенсировать треть от аренды жилья
© Фото: Markus Scholz, dpa, GlobalLookPress
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Семьи проживающие в официальном браке более трех лет смогут рассчитывать на субсидию по аренде жилья. С такой инициативой в кабмин обратились крупные риелторские компании. Речь о компенсации арендной платы в размере 30%. На льготы могут рассчитывать супруги любого возраста.

Компенсировать плату за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, пишут «Известия».

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», - отметил аналитик Павел Склянчук.

По его мнению, это также позитивно скажется на рождаемости. Кроме того, уменьшение арендной платы позволит семьям быстрее накопить на собственное жилье, считает эксперт. Кроме того, данная инициатива может благотворно сказаться на рынке новостроек, полагают специалисты.

Ранее стало известно, что российское правительство поддержало законопроект, согласно которому ипотечники смогут сохранить единственное жилье при личном банкротстве. Для сохранения недвижимости должник должен будет заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации долга. 

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