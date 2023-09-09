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В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

Елизавета Кондрикова
11:17 09.09.2023
Теплая погода в столице продержится не больше недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Баранов Владимир, Global Look Press
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В Москву с понедельника 11 сентября на неделю вернется летняя преимущественно сухая погода, рассказал Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России в беседе со «Звездой».

«На субботу-воскресенье тоже температуры дневные будут от 17 до 20 градусов,  ну и дальше небольшое повышение идет уже в понедельник. Мы ожидаем, что температура поднимется выше нормы, и, как мы говорим, это как раз бабье лето, которое все ждут», - сказал эксперт.

Тем не менее Цыганков предупредил о прохладном северном ветре и ночном выхолаживании - низкие температуры ночью сохранятся на территории страны. В том числе немного похолодает на юге, ближе к Волге также передают об осадках и заморозках в ближайшие несколько дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил о сроках климатического лета в столице - оно продержится до 14 сентября. В конце следующей недели опять прогнозируется заметное похолодание.

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