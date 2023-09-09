В Москве умер хирург Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий перенесенного ранее коронавируса COVID-19, об этом рассказала его бывшая супруга Яна Лапутина.
«После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, он сегодня скончался», - приводят в «Известиях» слова Лапутиной.
Гогиберидзе являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и правления «Общества эстетических хирургов», а также членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).
Отари Гогиберидзе 28 лет проработал в пластической хирургии, он делал операции многим известным личностям, поэтому его также называют «звездным» хирургом.
Ранее также стало известно о смерти легендарного журналиста Совинформбюро и переводчик в Нюрнберге Энвера Мамедова, в августе этого года ему исполнилось сто лет.