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В Москве умер хирург Отари Гогиберидзе

Елизавета Кондрикова
10:25 09.09.2023
Гогиберидзе долго восстанавливался после коронавируса, но так и не смог полностью оправится.
В Москве умер хирург Отари Гогиберидзе
© Фото: dr_otari, Telegram
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Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий перенесенного ранее коронавируса COVID-19, об этом рассказала его бывшая супруга Яна Лапутина.

«После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, он сегодня скончался», - приводят в «Известиях» слова Лапутиной.

Гогиберидзе являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и правления «Общества эстетических хирургов», а также членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).

Отари Гогиберидзе 28 лет проработал в пластической хирургии, он делал операции многим известным личностям, поэтому его также называют «звездным» хирургом.

Ранее также стало известно о смерти легендарного журналиста Совинформбюро и переводчик в Нюрнберге Энвера Мамедова, в августе этого года ему исполнилось сто лет.

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