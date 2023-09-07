Скончался журналист Совинформбюро и переводчик в Нюрнберге Энвер Мамедов

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Скончался легендарный советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близких Мамедова.

«Высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь», - приводит слова диктора Центрального телевидения Гостелерадио Анны Шатиловой РИА Новости.

Мамедов участвовал в качестве переводчика на Нюрнбергском процессе, после демобилизации в 1942 году он работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР. В России его называли «человеком-легендой», знали как способного дипломата - в конце 1950-х годов он занимал пост советника-посланника в Вашингтоне, после этого работал главным редактором Совинформбюро.

Пятнадцатого августа журналист отпраздновал свое столетие, а за день до этого события он был представлен к ордену Александра Невского. Мамедов награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, французским, итальянским и немецким языками.

На Троекуровском кладбище в этом году открыли памятник еще одному известному советскому и российскому журналисту Анатолию Лысенко, он умер в 2021 году. Лысенко являлся заслуженным деятелем искусств и заслуженным журналистом РФ, работал также режиссером, продюсером и сценаристом. Ранее также был создан фонд его имени, который вручает премии самым талантливым работникам телевидения.