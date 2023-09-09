Армия Командир Ка-52 рассказал о боевой тактике летчиков в зоне спецоперации Экипажи Ка-52 работают с больших расстояний и стараются не заходить в зону работы вражеской ПВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Кадры боевого применения вертолетов Ка-52 публикует Минобороны России. В результате удара были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов. «Сейчас применяем такую тактику, что работаем с максимальных дальностей, благо авиационные средства поражения позволяют. Ну и не заходим в зону поражения средств ПВО противника. Спасибо пехоте, они препятствуют выдвижению диверсионных групп, которые целенаправленно работают по армейской авиации. На земле их уничтожают и мы можем спокойнее работать для наших ребят, которые на передовой», - рассказал командир вертолета Ка-52. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. © Минобороны России Ранее экипажи ударных Ка-52 ВКС России выполнили ракетные пуски по опорным пунктам националистов и бронетехнике боевиков. Ка-52 всегда сопровождают Ми-8 с эвакуационной группой на борту. В случае нештатной ситуации бойцы готовы немедленно подобрать экипаж и покинуть опасную зону. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика