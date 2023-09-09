Командир Ка-52 рассказал о боевой тактике летчиков в зоне спецоперации
Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Кадры боевого применения вертолетов Ка-52 публикует Минобороны России. В результате удара были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов.
«Сейчас применяем такую тактику, что работаем с максимальных дальностей, благо авиационные средства поражения позволяют. Ну и не заходим в зону поражения средств ПВО противника. Спасибо пехоте, они препятствуют выдвижению диверсионных групп, которые целенаправленно работают по армейской авиации. На земле их уничтожают и мы можем спокойнее работать для наших ребят, которые на передовой», - рассказал командир вертолета Ка-52.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.