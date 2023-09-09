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Орбиту МКС подняли на 3,5 км перед полетом «Союза МС-24»

Максим Крюков
00:48 09.09.2023
Перед полетом корабля «Союз МС-24» к Международной космической станции была скорректирована орбита МКС с помощью двигателей «Прогресса МС-24».
Орбиту МКС подняли на 3,5 км перед полетом «Союза МС-24»
© Фото: Роскосмос
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В Роскосмосе сообщили, что вечером 8 сентября с помощью двигателей корабля «Прогресс МС-24» была скорректирована орбита Международной космической станции в преддверии полета к МКС «Союза МС-24».

«Сегодня в 21:52 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-24" для коррекции орбиты станции. Они проработали 1 314,56 секунды и выдали импульс величиной 2,05 м/с», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что после совершенного маневра средняя высота орбиты МКС выросла до 419,24 километра над поверхностью Земли. В Роскосмосе также напомнили, что экипаж корабля «Союз МС-24» стартует уже на следующей неделе. К настоящему моменту запуск космического корабля запланирован на 15 сентября 2023 года.

Ранее космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара провели тренировку в Звездном городке. На тренажере российского сегмента МКС члены экипажа, которые вскоре отправятся в космос, проводят 8-часовой рабочий день, выполняя типовые рабочие задачи. Для 59-летнего Кононенко данный полет может стать пятым в карьере. Таким образом он может стать первым человеком в истории, кто проведет в космосе больше тысячи суток.

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