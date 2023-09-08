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Глава Тувы уволил двух местных чиновников из-за смертельного ДТП

Елизавета Кондрикова
09:56 08.09.2023
В республике в результате ДТП с участием водителя «Авиалесоохраны» погибли пять человек.
Глава Тувы уволил двух местных чиновников из-за смертельного ДТП
© Фото: proctuva, Telegram
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По сообщению главы республики Тыва Владислава Ховалыга, было принято решение уволить министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа и главу региональной Авиалесоохраны Алаша Куулуара из-за смертельной аварии с участием водителя в их подчинении.

«В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», - написал Ховалыг.

По данным полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в его крови превышало показатели нормы в пять раз. Чиновников обвинили в халатности и отсутствии дисциплины в вверенных им для управления учреждениях. Глава республики добавил, что в местных ведомствах, выполняющих оперативные функции, были начаты проверки для обеспечения соблюдения всех требуемых правил безопасности.

Сообщается, что в аварии столкнулись автомобили «ГАЗ» и Honda, в аварии погибли пятеро человек, члены одной семьи - родители, тетя и бабушка семьи, а также один из трех сыновей. Без родителей остались двое детей, с младшим сыном работают психологи. В муниципальном округе был объявлен траур.

Накануне также стало известно о ДТП в Ленобласти, в котором погибли две школьницы-велосипедистки. Они проводили тренировку на трассе, когда их группу протаранил грузовой автомобиль, машина сопровождения сразу же превратилась в груду металла.  

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