В Северо-Курильске произошло землетрясение, в домах шатались вещи

Жители Северо-Курльска ощутили мощное землетрясение магнитудой 6,9 с очагом в 50 километрах от города.

© Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Telegram © Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

Вечером первого сентября на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Его очаг находился на 50 километрах от города Северо-Курильск в море на глубине 139,6 километров. Об этом сообщил камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале геофизической службы, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки: в квартирах тряслись вещи.

Ранее два сейсмособытия магнитудой 3,9 и 5,4 произошли в июне в Камчатском заливе. МЧС России по региону сообщило, что очаги находились в 106 километрах от Усть-Камчатска на глубине 51 и 48 километров.

В конце мая сейсмологи зафиксировали выброс пепла у вулкана Шивелуч. Он выпустил два столба пара и пепла и напоминал пароход с трубами. Шивелуч извергал тонны опасной смеси из пепла и горных пород.