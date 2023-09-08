В Персидском заливе упал вертолет с двумя пилотами на борту

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У берегов Объединенных Арабских Эмиратов произошло крушение вертолета с двумя пилотами на борту, сообщили в агентстве WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (GCAA).

По данным агентства, происшествие с участием вертолета Bell 212 произошло 7 сентября. Борт принадлежал компании Aerogulf, он упал в море Персидского залива во время ночного тренировочного полета. Экипаж состоял из двух пилотов - граждан Египта и Южной Африки.

Согласно заявлению GCAA, воздушное судно выдвинулось из международного аэропорта Аль-Мактум.

Сообщается, что поисково-спасательные отряды извлекли обломки и ведут поиски экипажа. На место ЧП уже выехала следственная группа.

В понедельник стало известно о падении во время полета топливного бака истребителя F-4 ВВС Турции на стоянку в Анкаре. Пострадавших и погибших в результате крушения нет, только оказались повреждены автомобили.