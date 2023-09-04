Топливный бак истребителя F-4 ВВС Турции упал на автостоянку в Анкаре
Пострадавших в результате ЧП нет, но были повреждены автомобили.
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Сбрасываемый топливный бак истребителя F-4 ВВС Турции упал во время полета над Анкарой на открытую автостоянку.
Как сообщает Министерство национальной обороны страны, в результате произошедшего инцидента никто не погиб и не пострадал. В настоящее время военный самолет приземлился в Эскишехире.
В прошлом месяце истребитель F/A-18 рухнул в американском штате Калифорния. Крушение боевого самолета произошло в районе авиабазы морской пехоты Мирамар.