Немецкий аналитик Тиле назвал слабые места западных танков Leopard

Он добавил, что танки Запада сами по себе не смогут изменить ситуацию.

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Танки Leopard, поставляемые Западом Киеву, обладают более низким качеством стрельбы и являются легко уязвимыми, заявил председатель Берлинского военно-политического общества Ральф Тиле в интервью SRF.

«При неправильном использовании старое устройство быстро превращается в металлолом на Украине», - добавил военный эксперт.

Он добавил, что старые танки на самом деле достаточно уязвимы, поскольку легко можно вычислить их слабые места, а средством борьбы против таких машин являются мины и обстрелы, при этом качество стрельбы у них также ниже, чем у других моделей. По словам, Тиле эти танки «переломить ситуацию» не помогут.

Эксперт подчеркнул, что тем не менее танки Запада все еще могут приносить пользу, если с ними работают профессионалы. Они превосходят многие танки мира.

Ранее Украину предостерегли от использования западных танков Abrams и Leopard, поскольку из-за географических особенностей такие боевые машины легко обнаружить. Прорываться через минные поля советуют на бронетехника старого образца, они более «расходные».