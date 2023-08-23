По мнению бывшего спецпомощника главкома ВСУ, старая бронетехника является более расходной, а западные современные машины пригодятся в случае прорыва.

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Украину предостерегли от использования западных танков Abrams и Leopard. Как пишет американский журнал Newsweek, из-за географических особенностей местности, эти машины легко обнаружить. Прорываться через минные поля, по мнению экспертов издания, лучше на бронетехнике старого образца.

«Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва», - подчеркнул экс-спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс.

Ранее власти США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams. В зону конфликта они должны прибыть к началу осени. Вместе с техникой Киев получит боеприпасы, средства для ремонта, топливное оборудование и запасные части.