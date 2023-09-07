В стране и мире Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы Анна Назайкина Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что у российского лидера сейчас достаточно напряженный график. © Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах столичного мэра в онлайн-формате, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства», - сказал представитель Кремля журналистам. Представители СМИ спросили у Пескова, как именно российский лидер планирует отдать голос на выборах. «График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», - ответил он на соответствующий вопрос. Выборы градоначальника в Москве будут проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Отдать голос онлайн москвичи смогут с 8 утра пятницы до 19.59 воскресенья. Избирательные участки будут работать также с 8 утра до 8 вечера все три дня. Экспертное мнение и аналитика