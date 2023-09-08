Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку военных и техники для ВСУ

Она познакомилась в интернете с украинским пограничником и по его просьбе фотографировала колонны военных и технику, направляемую в зону спецоперации.

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Жительница России была обвинена в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и помещена под арест до 2 ноября за съемку военной техники и военнослужащих по просьбе украинских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

«Кроме того, жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, а также отправляла противнику - представителю Украины - видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне», - сказали в пресс-службе суда.

Обвиняемая была задержана 10 июля, суд назначил заключение под стражу до 2 ноября. Ее адвокат пытался оспорить решение суда и добиться ее домашнего ареста, однако Забайкальский краевой суд оставил постановление о ее задержании под стражей без изменений - до 2 ноября.

По сообщениям ФСБ, она познакомилась в интернете с мужчиной, который оказался украинским пограничником. По его просьбе россиянка делала фотографии и снимала видео эшелонов военной техники и военнослужащих, следовавших в зону СВО по железной дороге.

Ранее ФСБ также задержала жителя Хабаровска, который обвинялся в переводе денег одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотников. В его отношении возбуждено дело по статье о госизмене.