ФСБ задержала переводившего деньги для ВСУ жителя Хабаровска

В УФСБ по Хабаровскому краю сообщили, что задержанный планировал участвовать в боевых действиях на стороне украинских боевиков.

© Видео: УФСБ России по Хабаровскому краю © Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жители Хабаровска, который подозревается в государственной измене.

По данным силовиков, хабаровчанин переводил деньги одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, задержанный планировал участвовать в боевых действиях на стороне украинских боевиков, а также совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности России на территории Хабаровского края. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Накануне ФСБ РФ сообщила о разгроме группы контрабандистов, торговавших запчастями к боевой авиации, которые шли на нужды украинских боевиков. У контрабандистов изъяли более сотни изделий для авиатехники, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.