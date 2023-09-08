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Саперы ЦВО обезвредили кассетный боеприпас в огороде жителя в зоне спецоперации

07:07 08.09.2023
Все чаще саперы находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы натовского производства на территории частных домовладений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инженерно-саперные подразделения Центрального военного округа проводят разминирование районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Часто за помощью обращаются жители освобожденных в ходе спецоперации поселков. Так, к специалистам обратился местный житель, который обнаружил на территории своего участка неразорвавшуюся часть кассетного боеприпаса западного производства.

«Я просто решил немного скосить траву. Прошел полоску, смотрю - торчит ленточка. А я знаю, что эти боеприпасы идут с ленточкой. Поэтому я сразу обратил внимание. Ближе посмотрел - оно. Забил колышек», - рассказал местный житель Андрей.

Из-за опасности детонации найденного взрывоопасного предмета саперы уничтожили его на месте накладным зарядом. За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.

« Прилетел снаряд какой-то, не разорвался, упал в огород. Уничтожили накладным зарядом, все живы и здоровы. Кассетные боеприпасы натовского производства предназначены для прожигания брони и поражения личного состава. Найден в частном секторе, в обычном жилом районе», - объяснил сапер с позывным «Взрыватель».

А накануне саперы ВДВ показали, как разминируют территорию в Артемовске. Улицы и здания обследуют метр за метром. В работе используют миноискатели и специальные щупы.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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