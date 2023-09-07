В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саперы ВДВ показали, как обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы в Артемовске

07:01 07.09.2023
Бойцы инженерно-саперного подразделения уничтожили неразорвавшиеся боеприпасы и мины боевиков для дальнейшего безопасного прохода штурмовых групп ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры разминирования территории Артемовска инженерно-саперными подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ). Военнослужащие метр за метром обследуют городские улицы, здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Группа инженерной разведки, несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований украинских националистов, продвигается вдоль улицы, обследуя ее обочины с помощью миноискателей и щупов.

Обнаружив противотанковую мину, сапер подает сигнал для остальных бойцов. Двое военнослужащих сразу организовывают прикрытие, старший группы инженерной разведки в это время приступает к уничтожению обнаруженной мины накладным зарядом. Оперативно установив заряд, саперы уничтожили мину, расчистив тем самым дорогу, по которой в дальнейшем сможет передвигаться техника для подвоза материальных средств и боеприпасов.

«В ходе ведения инженерной разведки непосредственно на линии боевого соприкосновения были обнаружены и уничтожены неразорвавшиеся боеприпасы и мины противника для дальнейшего безопасного прохода наших штурмовых групп», - сказал сапер с позывным «Посейдон».

Ранее в Минобороны России показали, как работают саперы на Купянском направлении. Бойцы инженерно-саперных подразделений первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:54 Армия
МО РФ: три БПЛА сбиты над Раменским районом Подмосковья и Ростовской областью
04:11 В стране и мире
Голубев: над Ростовом сработала система ПВО, сбиты два беспилотника
03:12 В стране и мире
Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль
02:41 В стране и мире
Посольство России в США: поставки Киеву снарядов с ураном погубят поколения
00:14 В стране и мире
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open
Популярное
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.