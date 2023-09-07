Саперы ВДВ показали, как обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы в Артемовске

Бойцы инженерно-саперного подразделения уничтожили неразорвавшиеся боеприпасы и мины боевиков для дальнейшего безопасного прохода штурмовых групп ВС РФ.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры разминирования территории Артемовска инженерно-саперными подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ). Военнослужащие метр за метром обследуют городские улицы, здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Группа инженерной разведки, несмотря на постоянные обстрелы со стороны вооруженных формирований украинских националистов, продвигается вдоль улицы, обследуя ее обочины с помощью миноискателей и щупов.

Обнаружив противотанковую мину, сапер подает сигнал для остальных бойцов. Двое военнослужащих сразу организовывают прикрытие, старший группы инженерной разведки в это время приступает к уничтожению обнаруженной мины накладным зарядом. Оперативно установив заряд, саперы уничтожили мину, расчистив тем самым дорогу, по которой в дальнейшем сможет передвигаться техника для подвоза материальных средств и боеприпасов.

«В ходе ведения инженерной разведки непосредственно на линии боевого соприкосновения были обнаружены и уничтожены неразорвавшиеся боеприпасы и мины противника для дальнейшего безопасного прохода наших штурмовых групп», - сказал сапер с позывным «Посейдон».

Ранее в Минобороны России показали, как работают саперы на Купянском направлении. Бойцы инженерно-саперных подразделений первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.