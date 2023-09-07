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ФСБ разгромила контрабандистов, поставлявших запчасти к боевой авиации ВСУ

Тимур Шерзад
12:49 07.09.2023
У контрабандистов изъяли более сотни изделий для авиатехники, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России сообщила о разгроме группы контрабандистов, торговавших запчастями к боевой авиации, которые шли на нужды ВСУ. 

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что всем фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Контрабандисты покупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов в России. Они продавались иностранным заказчикам, в итоге поступая в том числе и в ВСУ.

Было изъято более сотни изделий для боевой авиации, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. При этом ФСБ удалось получить документальные материалы об участии задержанных в организации ремонта украинских самолетов и вертолетов. 

Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой.

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