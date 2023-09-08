Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан России

Посол РФ в Анголе Владимир Тараров заявил, что африканская страна намерена ввести безвизовый режим для граждан стран G20.

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Ангола прорабатывает возможность введения безвизового режима для граждан государств, которые входят в «Большую двадцатку», в том числе россиян. Об этом заявил посол РФ в стране, расположенной на юго-западе Африки, Владимир Тараров.

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден», - сказал он в беседе с «Известиями».

Дипломат добавил, что данная инициатива является прямым указанием руководства африканской республики. Безвизовый режим нужен Анголе для развития инвестиционного и туристического потенциала, отметил Тараров.

Отмечается, что соответствующее предложение выдвинул и уже принял Совет министров, который является главным исполнительным органом страны. Теперь решение должен принять парламент. Собеседник издания в посольстве Анголы в России сообщил, что местные власти действительно рассматривают вопрос о введении безвизового режима для российских граждан.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что правительство планирует увеличить срок безвизового пребывания в стране туристов из России с 30 до 90 дней. Он также отметил, что Россия является большим рынком въездного туризма в Королевство.