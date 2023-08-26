В Таиланде планируют разрешить россиянам оставаться в стране без визы 90 дней

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Правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания в стране туристов из России с 30 до 90 дней, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в своем выступлении на встрече с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга на юге страны.

«Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга», - приводит слова премьера таиландский правительственный телеканал NBT.

Он добавил, что большое количество российских туристов, приезжающих в страну зимой, хотели бы оставаться на более продолжительное время, нежели 30 дней. При этом в правительстве также выразили намерение облегчить визовый режим и для других стран «с более холодным климатом», к примеру, для Казахстана.

Напомним, в июле этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил рост туристического потока из России в Таиланд после возобновления авиасообщения между странами осенью 2022 года. Об этом глава внешнеполитического ведомств рассказал во время торжественной церемонии по случаю открытия российского генконсульства на острове Пхукет.