В стране и мире Guardian: в Тихом океане нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа Ян Брацкий Гладкий объект с дырой в центре был найден на глубине около двух миль. © Фото: J.W.Alker, image BROKER.com, Global Look Press Читайте нас на: На тихоокеанском дне у побережья Аляски найден удивительный шар, похожий на яйцо неизвестного морского животного. О находке сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США. «Таинственный золотой шар, который может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, был обнаружен на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль», - говорится в публикации Guardian. По словам ученых, таинственный объект покрыт тонкой золотистой пленкой, похожей на кожу. Отверстие в яйце может свидетельствовать о проникновении внутрь хищника или о том, что из яйца кто-то ранее вылупился. Сейчас команда исследователей проводит анализы ДНК и многочисленные тесты, чтобы определить принадлежность яйца к разным видам морских обитателей. Ранее экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружил окаменелости теропода - хищного динозавра мелового периода. Подобная находка стала первой в России. Экспертное мнение и аналитика