Guardian: в Тихом океане нашли, предположительно, яйцо неизвестного существа
На тихоокеанском дне у побережья Аляски найден удивительный шар, похожий на яйцо неизвестного морского животного. О находке сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
«Таинственный золотой шар, который может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, был обнаружен на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль», - говорится в публикации Guardian.
По словам ученых, таинственный объект покрыт тонкой золотистой пленкой, похожей на кожу. Отверстие в яйце может свидетельствовать о проникновении внутрь хищника или о том, что из яйца кто-то ранее вылупился. Сейчас команда исследователей проводит анализы ДНК и многочисленные тесты, чтобы определить принадлежность яйца к разным видам морских обитателей.
Ранее экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружил окаменелости теропода - хищного динозавра мелового периода. Подобная находка стала первой в России.