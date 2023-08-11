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Впервые в России обнаружили окаменелости хищного динозавра теропода

Максим Крюков
11:30 11.08.2023
По предварительным оценкам ученых, найденный фрагмент скелета теропода принадлежит представителю семейства дромеозаврид.
Впервые в России обнаружили окаменелости хищного динозавра теропода
© Фото: tsivilev_kuzbass, Telegram
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Экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружил окаменелости теропода - хищного динозавра мелового периода. Данная находка стала первой в России. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Новое открытие кузбасских ученых - настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что, по предварительным данным, динозавр был высотой около метра, а в длину с учетом хвоста достигал двух метров. Ученые предполагают, что фрагмент скелета относится к представителю семейства дромеозаврид.

Ранее ученым удалось оживить несколько червей-нематод, которые пробыли десятки тысяч лет в вечной мерзлоте. Червей обнаружили в ходе экспедиции на северо-востоке Сибири. Исследователи полагают, что успешное оживление червей может дать шанс и давно вымершим видам.

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