Подвиг народа: Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Донецкой народной республики и всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

«В этот день 80 лет назад был освобожден и очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс. Многовековой оплот России...Его ресурсы имели для врага колоссальное значение...нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи», - сказал российский лидер.

Но на захваченных территориях их встретило яростное, народное сопротивление, напомнил глава государства. Его накал не ослабевал без малого 700 дней.

«За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления», - отметил Путин.

Сломить такую линию обороны - это представлялось немыслимо сложной задачей, однако бойцы Красной Армии справились с ней, совершив подвиги за гранью человеческих возможностей, сказал Путин.

«Многотрудный и самоотверженный штурм Саур-Могилы - особая страница. Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель. Но не было в мире силы, чтобы остановить наших бойцов. Эта стратегическая высота переходила из рук в руки несколько раз и покорилась советскому солдату», - заявил президент.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что девять лет назад на этих священных для россиян рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса - в новой схватке с нацизмом.

«Разрушенный в ходе боев 2014-го года мемориал Саур-Могила сегодня полностью восстановлен. Рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков - новых героев Донбасса», - констатировал российский лидер.

Министерство обороны Российской Федерации запустило мультимедийный раздел «И вновь забилось сердце Донбасса» к 80-й годовщине освобождения Донецка (Сталино) от немецко-фашистских захватчиков.

На основе рассекреченных материалов из фондов Центрального архива МО РФ в новом проекте российского оборонного ведомства можно узнать об одном из самых важных эпизодов Донбасской наступательной операции 1943 года, о планах советского командования по освобождению столицы Донбасса, а также о подвигах бойцов Красной армии, чьи имена теперь навсегда связаны с героической военной летописью нашей страны.