Танкисты рассказали, как используют Т-80БВ в качестве артиллерии под Купянском

В результате слаженной работы экипажа Т-80БВ и корректировщиков попытка прорыва украинских боевиков на одном из участков Купянского направления была сорвана.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Из укрытия «выскакивает» пара Т-80БВ - их выход на танковую карусель. Мехводы увеличивают расстояние между машинами на допустимые 20-30 метров и на максимальной скорости - в лесопосадку, на закрытую огневую позицию. Работа из таких позиций сейчас для ребят на одном из самых тяжелых и важных участков Купянского направления - приоритетная задача.

На заряжание и наведение экипаж тратит ровно минуту. Ни секундой больше или меньше. Это беспристрастно фиксирует экшн-камера. Единственное устройство с функцией видео, которое танкисты позволили взять на закрытую огневую. Съемочную группу «Звезды» экипаж брать отказался категорически.

Интенсивность огня с обеих сторон наглядно демонстрируют кадры с дрона наших разведчиков - поля усеяны воронками. На перекрестке накатанных колесами и гусеницами направлений - пара единиц сгоревшей вражеской техники. Тем не менее противник пытается прощупать варианты контрнаступа на этом участке, слишком он важен тактически.

Украинский танк мчит к перекрестку. И вот эффективность закрытой огневой позиции для наших машин: не работая прямой наводкой, а по координатам наводчиков с передовой, которые экипаж получает в режиме реального времени, перед гусеницами неприятельской техники укладывается наш снаряд. Попытка прорыва на участке в очередной раз провалилась. Танк украинских боевиков на максимальных оборотах двигателя отступает с переднего края.

На закрытых позициях экипажи находятся не больше пяти минут, рассказывает командир танка с позывным «Козак». Меняют местоположение несколько раз в неделю. Обнаруженные позиции противник просто выжигает - без разбора может бить туда несколько дней подряд всеми имеющимися у него видами боеприпасов. Особенно много в последнее время кассетных снарядов, продолжает танкист.

«Стараемся по приезде на позицию танк как положено маскировать, чтобы нас и сверху дроны не замечали. Все как полагается. Главное - маскировка», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Козак».

Российские бойцы используют обычную сетку-рабицу, на ней массеть. Два дня назад сюда, в укрытие «восьмидесятки» прилетел вражеский дрон. «Баба-Яга» сбросила три боеприпаса. Два из них детонировали прямо на сетке. Машина осталась целой, экипаж - также невредим. Третий боеприпас ребята унесли на безопасное расстояние и уничтожили.

Укрытия наши танкисты также меняют постоянно. Так, из точки, где съемочная группа «Звезды» встретилась с «Козаком» и его сослуживцами, подразделение ушло той же ночью. Ждать очередной «Бабы-Яги» российские бойцы были не намерены.

Ранее были опубликованы кадры наступательных действий российских танков Т-72Б3 на Купянском направлении. Минобороны России показало, как экипажи бронемашин прямой наводкой уничтожили скрытые в лесополосе позиции украинских боевиков.