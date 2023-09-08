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Путин дал совет молодому ученому из Сарова по выбору жены

Ян Брацкий
23:40 08.09.2023
Глава государства рекомендовал молодому ученому не ограничивать себя стереотипами, а искать человека, который мыслит образами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными дал совет одному из них по выбору жены. Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства об изучении частицы нейтрино. Путин пожелал ему удачи в работе, а молодой человек добавил: «и в поиске жены».

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?», - пошутил Путин.

На это Вялков предположил, что его будущая жена должна быть архитектором. Тогда, как человек искусства, она будет чувствовать красоту вселенной, сказал юноша. Этими же качествами, по его мнению, обладает и ученый-физик. Путин рекомендовал Михаилу Вялкову не ограничиваться стереотипами, а выбирать человека, мыслящего образами. А такие встречаются среди представителей самых разных профессий, уточнил президент.

Ранее Владимир Путин заявил о важности изучения лазеров для обороноспособности государства и для нужд народного хозяйства. На встрече с учеными в Сарове Путину рассказали о современных лабораториях, в которых созданы все условия для научной работы. Так, в прошлом году в Сарове выполнили первый этап создания многоканальной лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии.

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