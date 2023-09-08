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Путин заявил о важности изучения лазеров для обороноспособности страны

Владимир Рубанов
22:46 08.09.2023
Президент добавил, что знаком с некоторыми достижениями в этой сфере, и они впечатляют.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил о важности изучения лазеров и для обороноспособности страны, и для народного хозяйства. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с молодыми учеными в Сарове.

Президенту рассказали, что лазеры в местных лабораториях уже сейчас позволяют воспроизвести условия, которые в природе существуют только в недрах огромных планет и в звездах. Это дает возможности открывать новые свойства материи, а также моделировать процессы, которые протекали в процессе эволюции Вселенной.

В прошлом году в Сарове выполнили первый этап создания многоканальной лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии. На ней уже проводятся исследования по изучению поведения вещества в экстремальных состояниях, генерации сильных ударных волн, быстрых электронов и жесткого рентгеновского излучения.

Путин ответил, что понимает, насколько эти исследования важны и для экономики, для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны.

«С некоторыми достижениями в этой сфере я знаком и желаю дальнейших успехов. То, с чем я знаком, впечатляет. Это просто какая-то фантастика! Но это становится реальностью, и это здорово», - сказал президент.

В ходе поездки по Нижегородской области Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. В ходе этой встречи президент сказал также, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать технологическое развитие России.

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