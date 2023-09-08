Путин поинтересовался у ученых в Сарове, где искать темную материю

На встрече с Владимиром Путиным ученый Российского федерального ядерного центра в Сарове сказал, что открытие темной материи позволит получить «новые загадки».

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Президент Владимир Путин пообщался с учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области. На встрече глава государства поинтересовался, где искать темную материю (форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению) и что с ней делать.

«Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? Найдем, чего будем с этим делать?» - задал вопрос российский лидер одному из участников встречи.

Ученый в свою очередь ответил, что открытие темной материи позволит получить «новые загадки».

Кроме того, президент пообещал выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала Московского государственного университета (МГУ) в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей.

«Все эти ограничения, стандартный характер, связаны с финансированием, но когда речь идет о каких-то уникальных учреждениях, как ваше, конечно, общее правило… не должно распространяться на вас», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также заявил о важности изучения лазеров для обороноспособности страны и народного хозяйства. Президент РФ добавил, что знаком с некоторыми достижениями в этой сфере, и они впечатляют.