Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ

По его словам, Запад все делал целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания России.

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Недоброжелатели России в 2014 году делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет страны и помешать ее развитию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с молодыми учеными в Сарове.

Путин напомнил своим собеседникам о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. Тогда, сказал глава государства, они обсуждали, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет.

«И должен сказать, что, во-первых, наши прогнозы подтвердились, все, как говорили: будет вот так вот - так все и произошло. Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим», - сказал Путин.

По его словам, Запад все делал целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания России.

В рамках своей поездки в Нижегородскую область президент прибыл в «ядерную столицу» России - город Саров. Там он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, одному из руководителей советского атомного проекта.