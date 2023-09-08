Минюст РФ внес музыканта Котлярова* в список иноагентов

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло музыканта Владимира Котлярова* в список иностранных агентов. В ведомстве отметили, что певец открыто поддерживал Украину и лиц, осуществлявших террористическую деятельность, формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в адрес граждан РФ и распространял фейковую информацию о принимаемых органами власти решениях.

Также в список попали журналисты Андрей Мальгин* и Мумин Шакиров*, социолог Николай Митрохин*, политик Наталья Пелевина* и депутат Ольга Подольская*.

Напомним, на прошлой неделе иностранными агентами признали журналиста Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого*.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.