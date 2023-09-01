Минюст РФ внес журналиста Муратова* и комика Белого* в список иноагентов

Ведомство добавило в список иноагентов девять человек и одну организацию.

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Министерство юстиции России внесло журналиста Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в список иностранных агентов.

На официальном сайте ведомства говорится, что в список иноагентов попали еще семь человек одна организация.

Ранее Минюст России включил в список иноагентов писательницу Линор Горалик*. Вместе с ней реестр Министерства юстиции РФ пополнили еще шесть человек.

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

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