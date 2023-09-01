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Минюст РФ внес журналиста Муратова* и комика Белого* в список иноагентов

Игнат Далакян
21:22 01.09.2023
Ведомство добавило в список иноагентов девять человек и одну организацию.
Минюст РФ внес журналиста Муратова* и комика Белого* в список иноагентов
© Фото: ruslan_belyy_ Instagram**,Thomas Koehler photothek.net Globallookpress
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Министерство юстиции России внесло журналиста Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в список иностранных агентов.

На официальном сайте ведомства говорится, что в список иноагентов попали еще семь человек одна организация.

Ранее Минюст России включил в список иноагентов писательницу Линор Горалик*. Вместе с ней реестр Министерства юстиции РФ пополнили еще шесть человек. 

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации 

Экспертное мнение и аналитика
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