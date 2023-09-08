Одной пулей: снайпер уничтожил боевика через дыру в стене дома под Артемовском
Снайперские пары Ивановских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника, который пытается малыми группами атаковать наши позиции на Артемовском направлении спецоперации. Для этого стрелок и корректировщик выбирают удобную позицию.
Корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение. Для точного попадания необходимо быстро производить математические расчеты, учитывать температуру воздуха, а на сверхдальних дистанциях - еще и отклонение траектории полета пули. Все это просчитывает второй номер - корректировщик огня. Далее, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.
«Наблюдаем за передвижением противника, обнаруживаем. Кочующие расчеты, наблюдатели. Подвижность противника есть. Самое главное - вовремя ее пресечь, скорректировать огонь артиллерии или отработать из оружия», - рассказал снайпер отдельного разведывательного батальона с позывным «Блик».
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы снайперских пар Ивановского соединения ВДВ под Артемовском. Первым выстрелом снайпер уничтожил противника с дистанции более 1000 метров. После смены позиции, стрелок продолжил вести огонь.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.