Поражение цели с тысячи метров: как выглядит работа снайперской пары в зоне СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперских пар Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации, которые ежедневно уничтожают живую силу противника, который малыми группами пытается атаковать наши позиции к северу от Артемовска.

Работа военных происходит по следующей схеме: снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и изготавливаются к стрельбе, происходит учет и сопоставление всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, к примеру, направление ветра и дистанция до цели. Корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

«В идеале можно достичь поражение через двухсантиметровое отверстие в стене», - рассказал снайпер с позывным «Белый».

Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

Днем ранее также появились кадры уничтожения пехоты ВСУ в районе Антоновского моста, работа военных ведется «часто, метко и без промахов».