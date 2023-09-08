Это произошло в Чукотском автономном округе, где с 8 по 10 сентября будут работать 55 избирательных участков.

© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В России открылись первые избирательные участки, это произошло в Чукотском автономном округе (разница во времени с Москвой - 9 часов). Информация о проводимых выборах на территории субъекта, который располагается в Дальневосточном федеральном округе, был опубликован на сайте избирательной комиссии.

Жители региона будут выбирать губернатора, а также новый состав местного органа самоуправления, передает телеканал «360». Общее количество избирателей составляет 32 654 человека. С 8 по 10 сентября граждане смогут прийти на 55 избирательных участков. Сообщается, что впервые свой голос отдадут 1 037 человек.

С пятницы по воскресенье голосование пройдет в 85 регионах страны, в том числе в новых субъектах России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Исключение составят только Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Марий Эл. Принять участие в голосовании имеют право до 65 миллионов избирателей.

Ранее Госдеп США пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах Российской Федерации. Ограничительные меры могут коснуться даже тех, кто выступит на выборах в качестве международных наблюдателей, уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.