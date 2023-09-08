СК Армении освободил блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Мужчины были задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.

© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Следственный комитет Республики Армения в пятницу отпустил задержанных обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мики Бадаляна. Отмечается, что мужчины были задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Другие его фигуранты, по версии следствия, без ведома Ашота Геворкяна положили в багажник автомобиля журналиста пакет с автоматом, гранатами и патронами. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление ведомства.

Напомним, сегодня в МИД РФ вызвали армянского посла Вагаршака Арутюняна. Ему передали ноту протеста с указанием на неприемлемость оскорблений в адрес российских дипломатов.

Также отдельно довели и озабоченность Москвы задержанием обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Мики Бадаляна.