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Часть персонала ЗАЭС временно отпустят из-за угрозы провокаций ВСУ

Владимир Рубанов
21:47 08.09.2023
Проведение в Энергодаре голосования на выборах Законодательного собрания Запорожской области усиливает риск террористических атак со стороны противника, сказал Ренат Карчаа.
Часть персонала ЗАЭС временно отпустят из-за угрозы провокаций ВСУ
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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Из-за угрозы провокаций со стороны украинских боевиков руководство расположенной в Энергодаре Запорожской АЭС (ЗАЭС) решило отпустить на время с работы часть сотрудников, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

Численность персонала временно сократят до минимума, который необходим, чтобы поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности. Сотрудников отпустят с работы буквально на два дня, сказал Карчаа.

Советник главы «Росэнергоатома» указал, что ударов по Энергодару беспилотниками стало больше, при этом они не решают военных задач. Он напомнил, в городе со 8 по 10 сентября проходит голосование на выборах Законодательного собрания Запорожской области. Это усиливает риск террористических атак со стороны противника, сказал Карчаа.

Ранее Ренат Карчаа рассказал «Звезде», что украинский «Энергоатом» проводит тендеры, связанные с работой Запорожской АЭС, несмотря на то, что станция давно находится под контролем России. Таким образом осваиваются деньги, выделенные на работы, которые Украина физически не может провести.

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