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Украинский «Энергоатом» проводит тендеры, связанные с работой Запорожской АЭС, несмотря на то, что станция давно находится под контролем России, рассказал «Звезде» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Например, украинские атомщики провели тендеры, связанные с реконструкцией и техническим перевооружением шестого энергоблока.

«Понятно, что с марта месяца (2022 года - прим. ред.) все затраты по техническому сопровождению, по профилактическим работам, по заменам оборудования, в том числе и на энергоблоках, несла РФ как сторона, взявшая на себя ответственность за ядерную безопасность на этом объекте», - сказал Карчаа.

При этом до перехода ЗАЭС под контроль России станцией никто на Украине не занимался. Была только имитация различных работ, сказал Карчаа.

Кроме того, «Энергоатом» провел тендеры на госэкспертизу ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Виртуально и дистанционно госэкспертиза проводиться не может, подчеркнул советник гендиректора «Росэнергоатома». Никто с украинской стороны такие работы не проводил и провести не мог. Но выделенные на них 12 млн гривен освоили, рассказал Карчаа.

Ранее Ренат Карчаа сообщил, что у Росэнергоатома есть данные о готовящихся попытках силового захвата Запорожской АЭС.