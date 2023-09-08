Путин прибыл в Саров и возложил цветы к памятнику академику Харитону

В Сарове находится одно из ключевых предприятий Росатома - ВНИИ экспериментальной физики.

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Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки по Нижегородской области посетил Саров и возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, одному из руководителей советского атомного проекта. Президент возложил к его памятнику букет алых роз.

В Сарове находится одно из ключевых предприятий Росатома - ВНИИ экспериментальной физики. Там работают более 23 тыс. человек.

В ходе своей поездки по Нижегородской области Владимир Путин в частности открыл участок автодороги Москва - Арзамас, который станет частью магистрали М-12 «Восток».

Глава государства оценил реконструкцию Арзамаса и посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества.