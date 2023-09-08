В Раде предложили заманивать студентов в ВСУ оплатой их учебы

Законопроект предполагает, что учащиеся колледжей и университетов, а также докторанты и аспиранты могут пойти в украинскую армию по собственному желанию.

© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, apai, Global Look Press

В Верховную раду Украины внесен законопроект, в котором предлагается мотивировать студентов добровольно идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на оплату стоимости их обучения. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта стал нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурашу. Подчеркивается, что явка студентов в военкоматы останется добровольной.

Законопроект предполагает, что студенты колледжей и университетов, а также докторанты и аспиранты могут пойти в украинскую армию по собственному желанию. Сейчас они все мобилизации не подлежат.

Ранее Верховная Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Военное положение в стране было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день объявили всеобщую мобилизацию.