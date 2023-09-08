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Бойцы ВС РФ встречают плотным огнем технику националистов под Работино

Михаил Аброськин
18:38 08.09.2023
Координировать огонь с воздуха помогают российские беспилотники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командир подразделения 70-го полка с позывным Черный показал передовые позиции гвардейцев. Это крайний рубеж перед поселком Работино. За окопами начинается так называемая серая зона. В двух-трех километрах через поле находятся позиции противника, откуда он ведет разведку и корректирует огонь артиллерии.

«Окапываемся вниз - чем глубже, тем больше шансов выжить. Копаем, БК зарываем, кухни делаем, укладываем, чтобы наверху ничего не было, потому что когда летят мины, то осколками все поражает», - объясняет военнослужащий 70-го гвардейского полка с позывным Коновал.

Деревья посечены осколками, лесополоса редеет с каждым днем, и укрыться становится все сложнее. Главная угроза - тяжелые мины 120 миллиметров. Противник регулярно пытается уничтожить опорные пункты российских сил.

«Копается траншея, чтобы выход к позициям был, на позицию пулеметчика и его помощника», - показывает военнослужащий 70-го гвардейского полка с позывным Радон.

Украинские боевики бросают в атаку бронетехнику и десант. Однако тяжелую технику российские бойцы встречают плотным огнем. На кадрах с воздуха хорошо видно, как эффективно работают противотанковые комплексы и артиллерия.

Несмотря на все попытки прорвать российскую оборону, за несколько месяцев противнику это так и не удалось сделать. Продвижение вглубь Запорожской области вопреки планам и громким заявлениям Киева по-прежнему остается для украинских войск задачей непосильной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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