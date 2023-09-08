В Брянске обломки БПЛА попали в административное здание

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В пятницу украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона заявил, что БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Обломки беспилотника, по его словам, попали в административное здание, после чего произошло возгорание.

Александр Богомаз отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Пожарные сейчас ликвидируют огонь.

Напомним, в четверг вечером над Брянском перехватили два беспилотника самолетного типа. Один из них уничтожили в воздухе.