Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане

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Папа римский Франциск принял Сильвестра Сталлоне и его семью на аудиенции. Кадры встречи понтифика и 77-летнего американского актера распространила служба печати Святого престола. О содержании их беседы ничего не известно.

На распространенных кадрах Сталлоне поднимает кулаки в сторону 86-летнего папы и в шутку спрашивает: «Готовы боксировать?» Тот отвечает встречным движением кулака.

Во время посещения Апостольского дворца в Ватикане звезду боевиков сопровождали его жена Дженнифер Флавин, их три взрослые дочери София, Сикстин и Скарлет, а также его брат Фрэнк.

Сильвестр Сталлоне имеет итальянские корни, его отец был эмигрантом из Сицилии. Актер наиболее известен по фильмам «Рокки», в котором как раз исполнил роль боксера, и «Рэмбо».

Ранее Франциск в своей речи к молодым россиянам в рамках Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге призвал юношей и девушек не забывать о наследии великой России и «быть ремесленниками мира среди множества конфликтов».