Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском
Попытка атаки пресечена 8 сентября около 17.30.
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Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены дежурными силами ПВО над Брянском, сообщает Минобороны России. Два БПЛА уничтожены в воздухе.
Попытка террористической атаки киевского режима была пресечена 8 сентября около 17.30, говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району воздушном дроне. По его словам, при этом никто не пострадал.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.