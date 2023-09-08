В стране и мире Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском Попытка атаки пресечена 8 сентября около 17.30. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены дежурными силами ПВО над Брянском, сообщает Минобороны России. Два БПЛА уничтожены в воздухе. Попытка террористической атаки киевского режима была пресечена 8 сентября около 17.30, говорится в сообщении. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району воздушном дроне. По его словам, при этом никто не пострадал. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика