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Богомаз сообщил о сбитом в Брянской области беспилотнике

Владимир Рубанов
17:37 08.09.2023
Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
Богомаз сообщил о сбитом в Брянской области беспилотнике
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району беспилотном летательном аппарате самолетного типа. По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Минобороны России.

«Пресечена атака украинских террористов. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - говорится в сообщении главы региона.

Накануне в Минобороны России сообщили о перехвате силами ПВО двух беспилотников над Брянском. В течение дня над регионом было обезврежено четыре БПЛА.

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