Богомаз сообщил о сбитом в Брянской области беспилотнике

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району беспилотном летательном аппарате самолетного типа. По его словам, дрон был ликвидирован силами ПВО Минобороны России.

«Пресечена атака украинских террористов. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - говорится в сообщении главы региона.

Накануне в Минобороны России сообщили о перехвате силами ПВО двух беспилотников над Брянском. В течение дня над регионом было обезврежено четыре БПЛА.