В России четвертый месяц растет валовой внутренний продукт

За первое полугодие рост ВВП по отношению к предыдущему январю - июню прошлого составил 1,6%.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Уже четвертый месяц подряд в России растет валовой внутренний продукт. Он по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7%, а в предыдущем месяце - на 5,6%, сообщает RT. Отмечается, что в целом за первое полугодие рост ВВП по отношению к предыдущему январю - июню прошлого составил 1,6%.

По валовому внутреннему продукту с учетом паритета покупательной способности экономика России, по данным Всемирного банка, переместилась на пятое место. Ранее его занимала Германия.

А по итогам прошлого года в РФ произвели товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. Это восьмое место в мировом рейтинге.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал вероятный рост ВВП на 2% по итогам года. Сейчас этот показатель ежеквартально растет на 0,5% - 0,7%, отметил глава государства.