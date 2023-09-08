Балицкий сообщил об уничтожении второго британского танка Challenger 2

Врио губернатора региона также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове.

© Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press

Российские военные с помощью противотанковых ракетных комплексов «Корнет» уничтожили второй британский танк Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул», - сказал он эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Врио губернатора региона также заявил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два - в Орехове.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил поражение Challenger 2 в зоне боевых действий. Он добавил, что Лондон не предоставит замену уничтоженному танку.

Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу «неуязвимого» танка. Обладает уникальной для современных западных танков нарезной пушкой.