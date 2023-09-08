Россиян предупредили о фейковом портале «Госуслуги» в Telegram
Злоумышленники создали канал в Telegram, который выдает себя за официальный ресурс портала «Госуслуги», с помощью которого мошенники воруют деньги россиян и закачивают вирусы на телефоны пользователей. Об этом сообщили специалисты платформы «Мошеловка.РФ».
«Так мошенники могут получить доступ к контактам жертвы, перепискам и фото. Позднее они могут быть использованы при обмане. Также при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», - объяснили эксперты.
Вредоносный канал закрытый, для того чтобы попасть в него, необходимо пройти по ссылке, которая дает мошенникам доступ к телефону пользователей. Обычно в социальной сети не нужно переходить по дополнительным ссылкам, чтобы присоединиться к какому-либо каналу.
Специалисты платформы добавили, что проверенные ресурсы в Telegram отмечены синей галкой, также их список публикует портал «объясняем.рф».
Напомним, с новыми мошенническими схемами по телефону столкнулись недавно клиенты Сбербанка. В ходе телефонного разговора от лица сотрудников банка преступники предлагают оформить кредит и аккумулировать все средства россиян на «безопасном счету», повторяя подобное затем с близкими родственниками клиентов.