Россиян предупредили о фейковом портале «Госуслуги» в Telegram

Пользователь, переходя по вредоносной ссылке при попытке присоединиться к каналу, позволяет мошенникам получить доступ к их телефону.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Злоумышленники создали канал в Telegram, который выдает себя за официальный ресурс портала «Госуслуги», с помощью которого мошенники воруют деньги россиян и закачивают вирусы на телефоны пользователей. Об этом сообщили специалисты платформы «Мошеловка.РФ».

«Так мошенники могут получить доступ к контактам жертвы, перепискам и фото. Позднее они могут быть использованы при обмане. Также при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», - объяснили эксперты.

Вредоносный канал закрытый, для того чтобы попасть в него, необходимо пройти по ссылке, которая дает мошенникам доступ к телефону пользователей. Обычно в социальной сети не нужно переходить по дополнительным ссылкам, чтобы присоединиться к какому-либо каналу.

Специалисты платформы добавили, что проверенные ресурсы в Telegram отмечены синей галкой, также их список публикует портал «объясняем.рф».

Напомним, с новыми мошенническими схемами по телефону столкнулись недавно клиенты Сбербанка. В ходе телефонного разговора от лица сотрудников банка преступники предлагают оформить кредит и аккумулировать все средства россиян на «безопасном счету», повторяя подобное затем с близкими родственниками клиентов.