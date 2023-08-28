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Телефонные мошенники придумали новую схему с обманом нескольких родственников

Ирина Елагина
15:45 28.08.2023
Преступники «играют» на важных для россиян семейных ценностях.
Телефонные мошенники придумали новую схему с обманом нескольких родственников
© Фото: Roland Weihrauch, dpa, Globallookpress
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С новой схемой телефонного мошенничества, когда преступники атакуют сразу несколько человек - близких родственников, столкнулись клиенты Сбербанка. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе банка.


«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В ходе телефонного разговора преступники под видом сотрудников банка предлагают оформить кредит и вместе с личными сбережениями аккумулировать все средства на «безопасном счете». А затем предлагают «помочь» и ближайшим родственникам и звонят им уже зная их контакты и сведения о доходах и накоплениях.

Ранее заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин рассказал, какие сим-карты используют мошенники, чтобы уйти от преследования.

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