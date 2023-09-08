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Египетская Red Sea Airlines приостановит полеты в Россию до 17 сентября

Елизавета Кондрикова
13:09 08.09.2023
Причиной в авиакомпании называют «производственную необходимость».
Египетская Red Sea Airlines приостановит полеты в Россию до 17 сентября
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о временной приостановке полетов в Россию на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости». Об этом сообщили в Росавиации со ссылкой на авиакомпанию.

«Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведёт оперативное совещание», - сообщило агентство в своем Telegram-канале.

В авиакомпании добавили, что готовы перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, или, в случае отказа, компенсировать полную стоимость билета.

Напомним, во вторник 5 сентября также стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой после 30-летнего перерыва. Первый борт, прибывший в аэропорт Толмачево в Новосибирске, встретили в торжественной обстановке чрезвычайный и полномочный посол Республики Мьянма в России, представители Федерального агентства воздушного транспорта и руководство аэропорта.

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