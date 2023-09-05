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Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили прямое авиасообщение. Во вторник в аэропорт Толмачево прибыл первый регулярный рейс компании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что борт встретили представители Федерального агентства воздушного транспорта, руководства Новосибирской области и аэропорта, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мьянма в России.

Напомним, в конце мая этого года было возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Первый борт сел в аэропорту Внуково.

Это был первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из грузинской столицы с российскую.