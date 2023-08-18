Из вездехода в артустановку: морпехи ТОФ приварили пушку С-60 к МТ-ЛБ для обстрела колонн техники врага

Морпехи ТОФ называют свою боевую машину неприхотливой в эксплуатации и удобной в бою: работа по целям занимает порядка трех минут.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Загрузка боекомплекта в камору ствола, наведение и удар. Прямой наводкой. В районе Урожайного на Южно-Донецком направлении десантно-штурмовые подразделения наших морпехов бьют по легкобронированной технике противника.

Смена позиции, перезарядка зенитной установки и снова удар калибром 57-мм по колонне украинской техники. Затем происходит молниеносный отход в лесополосу. Морпехи Тихоокеанского флота появляются из ниоткуда и так же внезапно исчезают.

«Расстояние было чуть больше километра. Выехали, отработали очень хорошо, очень быстро. Времени у нас ушло около трех минут. Отстрелялись, очень быстро и слаженно собрались. И уехали», - рассказал «Звезде» старший водитель многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) с позывным «Фитиль».

Корреспондент Максим Низкодубов показал возвращающийся после выполнения боевой задачи МТ-ЛБ. Его особенность - в крупнокалиберной пушке С-60, способной бить на дистанции до 10 километров. При этом никакие динамические характеристики у данной боевой машины не нарушаются.

Зенитная установка С-60, размещенная на базе многоцелевого гусеничного транспортера, выглядит как заводская конструкция. Хотя приваривали пушку местные умельцы своими руками в полевых условиях. Легкобронированный вездеход теперь не только средство переброски и эвакуации десантно-штурмовых групп, но и сверхманевренная артустановка, наносящая серьезный урон противнику.

«Неприхотливая. Не боится ни пыли, ни грязи, ни дождей. Можем заехать вдоль лесополосы, можем через лесополосу, можем через поле. Можем краем болото проехать. Спрятаться, где угодно, отстреляться и уехать очень быстро», - рассказал старший водитель МТ-ЛБ с позывным «Фитиль».

Свои фантазии по тюнингу МТ-ЛБ наши бойцы воплотили в жизнь всего за два дня. Зенитная установка дала дополнительную нагрузку на корпус, поэтому пришлось усиливать всю конструкцию боевой машины. Модернизированной самоходной артустановке морпехи дали имя «Фурия» - в честь древнегреческой богини возмездия.

«Поначалу показалась капризной немного. Но в процессе работы она показала себя очень достойно. Корректировать очень легко. Вся работа порядка трех минут занимает. Выехал, сразу зарядился, отстрелял», - поделился командир десантно-штурмовой роты с позывным «Оса».

На счету у «Фурии» - уничтоженные опорные пункты с пехотой противника и укрепленные огневые точки с пулеметными расчетами. Как признаются сами военные, смекалка и находчивость часто рождают лучшие конструкторские решения в боевой обстановке.